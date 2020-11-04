Ahmet Ulusoy: Hükümetin insanların geleceğe güvenle bakmasına yardımcı olacak adımları atması gerekiyor

Ekonomimiz, eylemlerde ve söylemlerde daha dikkatli olmamız gereken bir süreçten geçiyor. Özellikle iç üretimin ithalatın yerine ikame edilmesi, döviz ihtiyacının azaltılması, döviz şişkinliğinden kaynaklanan maliyet enflasyonunu aşağıya doğru baskılayacaktır.

Hükümetin, insanların önünü görmesine, yatırım yapmasına, büyümeye, üretime, iş bulmasına katkı sağlayacak, geleceğe güvenle bakmasına yardımcı olacak sağlıklı adımları atması gerekiyor.

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Günü kurtarmanın uzun dönemli geleceği kaybetme anlamına gelebileceğini, dolayısıyla kısa ve uzun dönemi birlikte ele alan ekonomi politikalarının devreye sokulması gerektiğini tekrar ederek bitirelim.

Ahmet Ulusoy’un yazısı