Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Ulusoy: Hükümetin insanların geleceğe güvenle bakmasına yardımcı olacak adımları atması gerekiyor

Ekonomimiz, eylemlerde ve söylemlerde daha dikkatli olmamız gereken bir süreçten geçiyor. Özellikle iç üretimin ithalatın yerine ikame edilmesi, döviz ihtiyacının azaltılması, döviz şişkinliğinden kaynaklanan maliyet enflasyonunu aşağıya doğru baskılayacaktır.

Hükümetin, insanların önünü görmesine, yatırım yapmasına, büyümeye, üretime, iş bulmasına katkı sağlayacak, geleceğe güvenle bakmasına yardımcı olacak sağlıklı adımları atması gerekiyor.

Reklam

Günü kurtarmanın uzun dönemli geleceği kaybetme anlamına gelebileceğini, dolayısıyla kısa ve uzun dönemi birlikte ele alan ekonomi politikalarının devreye sokulması gerektiğini tekrar ederek bitirelim.

Ahmet Ulusoy’un yazısı

SON HABERLER

Depremde can kaybı 114’e yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’deki depremde can kaybının 114 olduğunu, 137 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Trump mı Biden mı? Günlerce beklenebilir

Yarış öncesindeki tüm anketler gösterdi ki Biden ülke genelinde önde gitse bile çekişmeli eyaletlerde Trump’la arasındaki fark kılpayı kadar. Eğer sonuç bu eyaletlere kalırsa, kimin başkan seçildiğinin anlaşılması günler sürebilir.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...