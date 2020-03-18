Ahmet Ulusoy: Ekonomide yaşananları sadece koronavirüse bağlamak doğru mu?

Peki, ekonomik bağlamda yaşananları kamuoyunda konuşulduğu üzere sadece koronavirüse bağlamak doğru mudur?

Yaşanan süreci (adına; kriz, sıkıntı, bunalım, çöküş vs. deyin) yalnızca bir virüse bağlamak ne kadar yanlış ise, süreci virüsten bağımsız yorumlamak da o derece yanlış bir analiz olur.

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Şöyle ki; özellikle 2019 yılının son çeyreği itibarıyla dünya ekonomisinde işler çoktan tersine dönmeye başlamıştı.

Özellikle 2008 Mortgage ve 2011 Avrupa borç krizlerinden sonra uygulanan genişletici politikalar ve bu kapsamda dağıtılan kredilerin artık yuvaya dönme vakti gelmişti.

Ahmet Ulusoy’un yazısı