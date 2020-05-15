Ahmet Ulusoy: Dış ticaret kalemlerinde yapısal reformların gereği daha belirgin hale geldi

Cari açığın ve diğer finansman ihtiyacının tamamının rezervlerden finanse edilmesi sürdürülebilir değildir. Kriz döneminde ortaya çıkan bu yapı dış ticaret kalemlerine ilişkin yapısal reformların gereğini daha belirgin hale getirmiştir.

Nisan ayı ve sonrası ödemeler dengesi belirleyeni yine koronavirüsün ne ölçüde kontrol altına alınacağı (etki sahasının genişliği) ile ilgili olacaktır. Bazı öncü göstergeler (Güven endeksleri, PMI endeksi v.s.) Nisan ve Mayıs aylarında Covid’in etkilerinin daha derin olacağına işaret etmektedir. Nitekim TİM verilerine göre (TÜİK verileri 1 ay geriden izliyor) ihracat Nisan ayında da önceki aya göre daha da sert düşerek 8.4 milyon TL’ye gerilemiştir.

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Ahmet Ulusoy’un yazısı