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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Türk’ü yumruklayan saldırgan: 2010’da yaptığımı devlet şu anda yapıyor

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Samsun’da 2010 yılında dönemin DTP lideri Ahmet Türk’ü yumruklayan İsmail Çelik, “Benim 2010 yılında yaptığımı devlet şu anda yapıyor” dedi.

Muş’un Bulanık ilçesinde DTP’nin kapatılmasını protesto gösterisinde esnaf Turan Bilen’in ateş açması sonucu iki kişinin ölümüyle ilişkin davanın Samsun’da görülen duruşmasını takip eden Türk, duruşma çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından İsmail Çelik’in yumruklu saldırısına uğramıştı.

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Burnu kırılan Türk, ”Irkçı, faşist bir insanın saldırısına uğradık. Ben herkesi akl-ı selime davet ediyorum. Umut ediyorum ki bu tür şeyler topumda bir gerginlik yaratmaz” demişti.

İHA’ya konuşan Çelik, “Neden yumruk attınız?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Benim 2010 yılında yaptığımı devlet şu anda yapıyor. Nasıl ki onlar teröristleri davul-zurnayla karşılıyorsa, biz de burada gereken şekilde onları karşıladık. Bizim karşılamamız bu şekilde oluyor. Eğer şu anda olsa gözümü kırpmadan aynı şekilde gereken cevabı veririm. Ben vermesem bile verecek biri elbet olur. Burası Karadeniz. Buradan hain çıkmaz ve PKK’lı da giremez. Karadeniz insanı bünyesinde yabancı bir şahsı barındırmaz. İnsanımız onlara ne bir lokma ekmek ne de içecek bir su verir.”

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