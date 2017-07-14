Türk’ü hedef alan Erdoğan’dan bakana talimat: Göz hapsinde tutulmalı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılan Kürt siyasetçi Ahmet Türk için yargıya talimat verdi: “Kontrollü göz hapsinde tutulmalı.”

21 Kasım’da evinde polislerce gözaltına alınan 74 yaşındaki Türk, 24 Kasım’da da ‘örgüt üyeliği’nden tutuklanarak İstanbul’daki Silivri Cezaevi’ne gönderilmiş, 2 Şubat’ta da sağlık sorunları gerekçesiyle ‘adli kontrol’ şartıyla tahliye edilmişti.

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‘Bu nasıl hata?’

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılmasının ardından Türk’ü hedef tahtasına oturtan Erdoğan, bir kez daha Kürt siyasetçiyi gündemine aldı: “Beraber yürürken bir tanesi de çok hata olduğu için, Mardin Belediye Başkanı hastalığı nedeniyle serbest bırakıldı. Bu nasıl hasta. Yürüyüşte maşallah yürüyor.”

‘Nasıl çıkma şeyi verildi?’

Bu sözlerinin peşinden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ üzerinden yargıyı ‘talimat’ vermeyi ihmal etmeyen Erdoğan şöyle dedi: “Sayın bakan, bunlar tam teşekküllü hastaneden rapor almıyor mu? Nasıl bunlara bence çıkma şeyi verildi. Bunlar kontrollü göz hapsinde olması gerekirdi.”