Ahmet Türk’ten ‘dörtlü ittifak’a: Kürtler ‘Bizi istemeyenleri neden destekleyelim’ diyecek

Kürt siyasi hareketinin önde gelen isimlerinden Ahmet Türk, CHP-İyi Parti-Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu ittifaka HDP’nin dahil edilmemesini eleştirerek “Kürtler ‘Bizi bu blokun içinde görmek istemeyenleri niye ikinci turda destekleyelim’ diyecek. Öfkeliyim” dedi.

Dört partinin 24 Haziran’daki milletvekili seçimlerine ittifak yapılarak girilmesi yönünde tam mutabakata vardığı bildirilmişti.

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RS FM’de yayınlanan Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle’nin konuğu olan Türk, HDP’yi dışlayarak demokrasi blokunun oluşturulamayacağını söyledi.

Türk, “HDP’yi yalnızlaştırdığınız zaman HDP üzerine baskılar geldiği zaman ‘Demokrasiyi biz oluşturacağız’ diyenler de kaybeder. Niyetiniz gerçekten demokratik bir Türkiye ise, niyetiniz gerçekten demokratik bir geleceği inşa etmekse, Kürtleri, HDP’yi dışlayarak bunu başaramazsınız” dedi.

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HDP’nin baraj altında kalması halinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki bütün milletvekili koltuklarının AKP’ye geçeceğini belirten Türk, bunu ittifak yapan partilerin de bildiğini söyledi.