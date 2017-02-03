Ahmet Türk tahliye oldu: İçeri alınmamızın hukuki dayanağı yoktu

Tutuklu Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı DBP’li Ahmet Türk tahliye edildi.

Kararı İnsan Hakları Derneği (İHD) avukatı Zeynep Boztoprak Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Ahmet Türk'ün tahliyesine karar verildi. — Zeynep Boztoprak (@zeynepboztoprak) February 3, 2017

Hakkında ‘adli kontrol’ kararı verilen Türk’ün akşam saatlerinde Elazığ Kapalı H tipi Cezaevi’nden çıktı.

‘İçeri alınmamızın hukuki dayanağı yoktu’

Cezaevi çıkışında konuşan Türk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Tahliye olduk, ama sevinçli değiliz. Milletvekili arkadaşlarımız, partimizin genel başkanı, belediye başkanlarımız, hele hele aynı koğuşta kaldığımız Fırat Anlı’dan ayrılmak da kolay değil. Umut ederim ki, ülkede ortak bir akıl oluşur. Bu ülkede artık ortak akılın hareket etmesi gerekir. Sorunları ortak akılla çözmenin dönemidir diye düşünüyorum. Ama sonuç olarak barışın haricinde bir formül düşünemiyorum. Sağlık sorunlarım vardı, içeri alınmamızın hukuki bir dayanağı yoktu. İnşallah adalet tecelli eder, tüm arkadaşlarımız serbest kalır.”

Ne olmuştu?

74 yaşındaki Türk, 21 Kasım’da evinde polislerce gözaltına alınmış, 24 Kasım’da da ‘örgüt üyeliği’nden tutuklanarak İstanbul’daki Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

Kalp pili taşıyan Türk’ün aylık rutin kontrollerinin dahi yapılmadığını belirten avukatı Erdal Kuzu şunları söylemişti: “Sağ gözünde katarakt oluşmuş. Doktor kataraktın ilerlediğini ve mutlaka ameliyat olması gerektiğini söylemiş. Olsa bile sonrasında hijyen koşulları gerekiyor. Ne yazık ki cezaevinde bu mümkün değil.”

Türk’ü iki kez ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, cezaevi çıkışında “Ahmet Türk’ün sağlığı giderek daha kötüleşiyor. Acil ve adil bir karar alınmasını bekliyoruz” demişti.

Türk’ün Silivri’den Elazığ T Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği açıklanmıştı.

Son olarak Türk’ün avukatı, müvekkilinin tahliye edilmesini sağlayacak sağlık raporunun ‘ortada olmadığını’ söylemişti.

Elazığ’da tutuklu bulunan Türk’ün hastaneye askerlerin kollarında götürüldüğü fotoğraf gündem yaratmış, sağlık sorunları yaşadığı bilinen Türk’e yapılan muamele hayli konuşulmuştu.

Valilik, hiçbir aşamada Türk’e kelepçe takılmadığını açıklamıştı.