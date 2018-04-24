Ahmet Türk, Gül’ü mü işaret etti: Klasik CHP’li aday veya Akşener kapsayıcı olmaz

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Kürt siyasi hareketinin önde gelen isimlerinden Ahmet Türk, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçimleri için ‘klasik CHP’li bir adayın veya İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ikinci tura kalması durumunda adayın toplumun en geniş kesimini kapsamayacağını’ belirtti.

Artı Gerçek’ten Fehim Işık’ın haberine göre, HDP’nin belirlediği adayın ikinci tura kalmaması durumunda CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi blokunun ortak adayına oy verebileceklerini belirten Türk, “Bu partilerin her biri kendi adayını çıkarırsa o zaman bu, blokun gerçekten demokratik bir güç olarak ortaya çıkmasına engel olur. Bu nedenle İyi Parti’nin, CHP’nin kendi adayları üzerinde ısrar etmeleri değil, Türkiye’nin, demokrasi güçlerinin, farklı düşünenlerin ‘Evet, bu tarafsızlığı ile toplumu demokratik bir sürece taşıyacak kişidir’ diyebileceği biri etrafında bir birlik oluşturmaları gerekiyor. Önümüze çıkan tarihi fırsatı heba etmemek gerekir” dedi.

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Son günlerde medyada 11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak adayı olabileceği yönünde kulis haberler bulunuyor. Bunun için İYİ Parti lideri Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmeye ikna edilmeye çalışılacağı belirtilirken, son olarak, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olacağını bir kez daha açıklayan Akşener, Gül’ün ortak aday olması için çekilmeyeceğini de vurgulamış, parti yönetimi de bu kararı teyit etmişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise partisinin bugünkü grup toplantısında erken seçim için “Biz geniş bir ittifakı, geniş bir birlikteliği sağlamak zorundayız” demişti.

Türk: Blokta yer alsak ‘Bakınız, bölücülerle bir araya geldiler’ derlerdi

Muhalefet blokunun HDP ile dolaylı görüşmeler yaptığını dile getiren Türk, “Zaten biz daha başında bu işin içinde olursak Erdoğan bunu çok kötü kullanır. Topluma dönük olarak, ‘Bakınız, bölücülerle bir araya geldiler’ şeklinde aleyhte propaganda yapar. Böyle bir şeyin olmasını biz de istemeyiz. Bu duruma dönük hassasiyetimizi de gösteriyoruz. Bizim istediğimiz demokratik bir gelecek için ortak bir akılla hareket edilmesidir. Bu blokun içinde olup olmamamız çok önemli değil. Bizim demokrasi talebimiz ortada, demokratik bir Türkiye talebimiz ortada, tek adam rejimine karşı duruşumuz ortada… Bu konuda netiz” diye konuştu.

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Ahmet Türk, üç partinin yürüttüğü çalışmalardan verim alınması için HDP bu blokun içinde olmasa bile toplumun en geniş kesimine hitap edecek adayı belirlemesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin ortak aday belirlemesinin daha uygun olacağın ifade eden Türk, ortak adayın toplumun kabulleneceği biri olmaması durumunda ikinci turda başarı şansının azalacağını savundu.