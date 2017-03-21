Türk, Diyarbakır’daki Nevruz’da mesaj verdi: Zindan politikalarına ‘Evet’ mi diyeceğiz?

Diyarbakır’da son bir buçuk yıldaki çatışmalara karşın yüz binlerce kişinin bir araya geldiği Nevruz kutlamasında konuşan eski Mardin Büyükşehir belediye eş başkanı Ahmet Türk, çözüm sürecinin ilk adımlarının atıldığı 2013 Nevruz’una dönme çağrısı yaptı.

Türk, alandakilere referandumda ‘Hayır’ deme çağrısında da bulundu.

‘Kazanacağız’

Sabah saatlerinden itibaren coşkulu bir kalabalığın toplandığı Nevruz alanında sırayla Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve HDP’li siyasetçiler halka hitap etti.

Kürt siyasetinin önemli isimlerinden Ahmet Türk, konuşmasına, “Bizler çok iyi biliyoruz ki bu halka ne kadar zulüm yaparsanız yapın, size karşı boyun eğmiyor” diyerek başlayıp, “Bugün yine büyük bir zulüm var ancak Amed Newroz alanı sizlerin coşkusuyla sesini tüm dünyaya duyuruyor. Direniş ve coşkunuz baş göz üstüne” dedi.

Bu yılki Nevruz’u ‘Kazanacağız Newrozu’ diye niteleyen Türk, şöyle devam etti: “Kimsenin şüphesi olmasın bütün baskılara, zulüm politikalarına rağmen kazanacağız. İrademiz ve inancımızla varmak istediğimiz noktaya mutlaka ulaşacağız. Engellenemez.”

‘Menbiç’te Kürtlerin geleceğini karartmak isteyenler’

Türk, Kürt halkının uzun yıllardır baskı ve zulümlerle karşı karşıya geldiğini ancak mücadeleden vazgeçmediğini söylerken, “Her türlü oyunun oynandığı bir süreçteyiz. 2017 Newrozunu kutlarken, Kürtlerin kazanımlarını ortadan kaldırmak için Kürt halkı bütün Kürdistan’da büyük bir saldırıyla karşı karşıyadır. Minbic’te, Bab’ta Kürtlerin geleceğini karartmak için yoğun bir baskının içinde olduklarını görüyoruz. Baskılar hiçbir dönemde para etmemiş bugün de etmeyecek” diye konuştu.

Kürt sorununun ortak akılla çözülebileceğini belirten Türk, iktidara da ‘sindirme politikaları’ndan vazgeçme çağrısı yaptı: “Gelin Sayın Öcalan’ın 2013 Newrozu’nda ortaya koyduğu düşünceler çevresinde barış ve diyalog yolunu geliştirin. Bundan başka yol yok.”

Cizre, Sur, Nusaybin vahşetine ‘Evet’ mi diyeceğiz?

Ahmet Türk Nevruz alanından, referanduma dair mesajını da iletti.

Türk’ün “Bu görkemli Newroz’dan sonra 16 Nisan’da bir referandum var. Herkes Kürtler ne diyecek diye soruyor” demesi üzerine alandan ‘Hayır’ sloganları yükseldi.

Türk, alanın cevabına şöyle karşılık verdi: “Elbette ki bu referandum sadece Kürtlerin geleceği için değil bütün halklar için önemlidir. Kürtler için başka bir anlamı var. Bugün eş genel başkanlarımız zindanda. Bu zindan politikalarını yürütenlere ‘Evet’ mi diyeceğiz? 80 belediyemize kayyum atandı ‘Evet’ mi diyeceğiz? Yine Sur, Cizre, Nusaybin, Şırnak vahşetine ‘Evet’ mi diyeceğiz?”

Türk’ün bu sözlerine alandakiler ‘Hayır’ sloganlarıyla karşılık verdi.

‘Kürtler için 2017 önemli bir yıl’

2017’nin Kürtler için önemli bir yıl olduğunu söyleyen Türk, sözlerini şöyle noktaladı: “Değişimin, dönüşümün yaşanacağı önemli bir yıl. Bu ülkede asimilasyoncu politikalarla Kürtlerin kazanımlarını ortadan kaldırmaya yönelik çaba gösterenlerin mahkum olacağı bir yıldır. Dimdik durmak lazım. Olabildiğince inançlarımızdan özgürlüğümüzden, geleceğimizden ödün vermeden mücadelemizi sürdürmemiz lazım. Bu halkımız büyük sınavlardan geçti. Bedeli ne olursa olsun başımız her zaman dik olacaktır. Bu duygularla tekrar Kürdistan, Ortadoğu halklarının, demokratların, vicdan sahiplerinin Newnroz’unu kutluyorum. Yolumuz yolunuz açıksın. Başarılar özgürlük mücadelesi için.”