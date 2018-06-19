Ahmet Türk de ‘dip dalga’ bekliyor: Tarihi fırsat geldi, insanlar yeniyi deneyecek

Kürt siyasi hareketinin önde gelen isimlerinden Ahmet Türk, CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin söyleminin Kürt seçmenle CHP arasındaki mesafeyi kapattığını dile getirerek, 24 Haziran’daki seçimler için “İnsanlar yeniyi denemeyi esas alacak” dedi.

DW Türkçe’den Aslı Işık’ın haberine göre, Türk, kamuoyu araştırmalarında belirtildiği şekilde ‘kararsız seçmenden’ bahsetmenin zor olduğunu, bunun daha çok ‘fikrini belli etmek istemeyen’ seçmen olarak tanımlanması gerektiğini kaydetti. Bu nedenle kamuoyu araştırmalarındaki tahminlerin tutmayacağını ifade eden Türk, “Bir dip dalga gelebilir” dedi.

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CHP’nin adayı Muharrem İnce ile Saadet Partisi’nin adayı Temel Karamollaoğlu’nun Diyarbakır’da yaptıkları mitinglere değinen Türk, Karamollaoğlu’nun herkesi kucaklamaya çalıştığını ve demokrasiyi esas alan söylemleriyle, toplumda ilgi çektiğini dile getirdi. CHP’nin adayı içinse “Sayın İnce ile başlayan bir söylemle CHP’ye karşı olan mesafe de eskisi kadar uzak değil, kapatmaya çalışıyor. Halk da buna ilgi gösteriyor” dedi.

‘Tarihi fırsat’

24 Haziran’daki seçimleri ‘tarihi bir fırsat’ olarak betimleyen Türk, değişim ve dönüşüm ihtiyacının duyulduğu ve bunun yaşanabileceği bir ortam olduğunu belirterek, “Böyle fırsatlar bazen yüzyılda bir doğar” diye konuştu.

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Bölgedekilerin baskı hissettiğini kaydeden Türk, insanların fikirlerini açıklamak istemediklerini ama sandık başında inancı doğrultusunda oy kullanacaklarını savundu.

Kürt siyasetçi, “İkinci tura, İnce veya Akşener’in kalması halinde, HDP seçmeninin tavrı ne olur” sorusuna “Cumhurbaşkanı adayları arasında mevcut sisteme karşı Akşener ve İnce’den başka bir alternatif yok” diyerek şöyle yanıt verdi: “İktidarın 16 senede nasıl bir sistem oluşturduğu ve hangi mesajlar verdiği belli. Şimdiden şöyle yapacağız, böyle yapacağız dilini siyasette doğru bulmuyorum. İzleyeceğiz, projelere bakacağız. Herkesin kafasında bir 16 yılda bir şey yapmayanların, yine bir adım atmayacağı düşüncesi var. İnsanlar yeniyi denemeyi esas alacak. Alternatifi esas alacak.”