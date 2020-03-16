Ahmet Telli, ‘PEN 2020 Şiir Ödülü’ne değer görüldü

PEN Türkiye Yazarlar Derneği, 2020 Şiir Ödülü’nü şair Ahmet Telli’ye vereceğini duyurdu. Dernek, Ahmet Telli’nin ödüle değer görülme gerekçesini “Edebiyatı lirik, toplumsal şiirleriyle yücelten Ahmet Telli, genç şairlere, okuyucuya her zaman yeni bir soluk olmuştur” sözleriyle açıkladı.

Ahmet Telli

Açıklamada ayrıca, şairin şiirlerinde gerçeklik, direniş, hüznün iç içe geçtiğini ve okuyucusunu dizeleriyle etkilediğini, emeğe saygılı, romantik ve isyankar bir şair olduğu vurgulandı.

Reklam

Telli, 2020 Dünya Şiir Günü bildirisinde “Şiir, içinde yaşamak zorunda bırakıldığımız bu karanlık dünyanın yerine ışıltılı, kardeşçe ve yaşama sevincinin rüzgarıyla dolu bir dünyayı geçirir; bunun olabilirliğini gösterir ve hepbirlikte’liğe çağrı çıkarır” dedi.

Telli ödülünü 25. TÜYAP İzmir Kitap Fuarı’nda teslim alacak.