Ahmet Taşgetiren: Zarrab dosyasının içinden Türkiye’ye nasıl bir fatura çıkacak?

Trump’ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Türkiye’ye geleceği günün hemen öncesinde bir haber:

– Adil Öksüz, Akıncılar Üssü’nde yakalanıp, anlaşılmaz bir şekilde serbest bırakıldığından hemen sonra Amerikan Büyükelçiliği’nden aranmış. Acaip.

– Haberin patlamasının hemen ardından Amerikan Büyükelçiliği’nden “Vizesinin iptal edildiğini bildirmek için aradık” açıklaması geliyor. Ne söyleyeceğini bilememenin kıvranması içinde bir açıklama bu. Bu açıklamanın acaipliğini Başbakan Yıldırım’ın “Yersen. İnandırıcı değil” ifadeleri ortaya koyuyor.

– Adil Öksüz o günden bu yana muamma. Uçtu, kaçtı, kayboldu. Telefonuna ulaşabilen ABD, herhalde yerini de biliyordur. Biz nasıl bilmiyoruz, acaip.

– Tam bugünlerde, Amerika’da tutuklu bulunan Rıza Zarrab dosyasında adı geçen Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın Amerika’ya gidesi tutuyor. Acaip. Zarrab’ın gitmesinin sebebi zaten yeterince anlaşılamamıştı, şimdi Hakan Atilla’nın gitmesi daha da acaip. Nasıl gitti, bir uyaran çıkmadı mı, bundan sonra ne olacak, Zarrab dosyasının içinden Türkiye’ye nasıl bir fatura çıkacak?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı