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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Taşgetiren: Yüzde 49.9’u rahatsız ediyor olması önemli değil mi?

Belli ki Cumhurbaşkanı’nın Ak Parti üyeliğinden öte muhalefetle her türlü ağır polemiğe giriyor olması toplumun çok geniş kesimlerini rahatsız ediyor. Belli ki bu rahatsızlık Ak Parti kadrolarına da intikal etmiş durumda. Kamplaştırılmış bir Türkiye’de bu hükmün Anayasa’ya girmiş olması, hadi yüzde 50 artı 1’i rahatsız etmiyor olsun, yüzde 49.9’u rahatsız ediyor olması da önemli değil mi? Yani şu ‘Cumhurbaşkanı’nın milletin birliğini temsil ediyor olması’ bakımından sorun teşkil etmiyor mu?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı

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