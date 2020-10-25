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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Taşgetiren: ‘Yoksulluğun yönetimi’nde ilk dikkat edilmesi gereken husus, bu gerçeğin kabulüdür

Ak Parti iktidarının 18 yıl önce yola çıkarken bir ‘3 Y mücadelesi’ vardı. O ‘Y’lerden birisi ‘Yoksullukla mücadele’yi ifade ediyordu.

Ben gelinen noktada yoksullukla mücadelenin yanında bir yer de ‘Yoksulluğu yönetmek’ başlığını açmak gerektiğini düşünüyorum.

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‘Yoksulluğun yönetimi’nde belki de ilk dikkat edilmesi gereken husus, bu gerçeğin kabulüdür. ‘Memlekette yoksulluk diye bir şey yok’ söylemi, bu boğulmayı yaşayan insanlar tarafından ‘Acıyı bal eyleyenler’in değil, ‘Bir eli yağda bir eli balda’ insanların yaklaşımı olarak değerlendirilmektedir.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı

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