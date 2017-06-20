Ahmet Taşgetiren: Yargıyı bizim etkilediğimiz zamanda etkilemeyi meşrulaştırmak iş değil

“Yargıya güven”ile ilgili kamuoyu yoklamalarında çıkan rakamlar yüz güldürmüyor.

Türkiye’de ne zaman “Adalet istiyoruz” diye seslenilse, bir karşılığının olma ihtimali yüksektir.

Evet istenen, yargı için “Şeriatın kestiği parmak acımaz” güveninin gerçekleşmesidir.

Ama öyle olmuyor be cancağızım.

Siyasi iktidar kuvvettir. Ordu kuvvettir. Medya kuvvettir. Dış dünya kuvvettir.

Medyada gerçekleşen bir “Yargısız infaz”ın elinden adaleti kurtarmak kolay mıdır?

Türkiye’nin bir “yargı sorunu vardır” efendim.

Yargıyı bizim etkilediğimiz zamanda etkilemeyi meşrulaştırmak iş değil.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı