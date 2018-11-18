Ahmet Taşgetiren: Yargıdaki odakların, iktidar yaptırıyormuş izlenimi vererek oyunlarını oynayabileceği iklim vardır

Darbe girişimi iktidarı silahlı güçle devirmeyi hedeflemektedir, muhalefet de, iktidarı değiştirmek istemektedir. Bunlardan birisi gayr-ı meşru, diğeri meşru eylemdir. Her değiştirme iradesinin darbe ile iltisaklı hale gelmesi-getirilmesi, buradaki problemli durumdur.

Bu olur mu? Yargı kendisine özel misyonlar yükleyip adaletten başka arayışlara girerse, iktidar kapı aralarsa-göz yumarsa, iktidara yakın medya “İktidar böyle istiyor” düşüncesiyle peşin yargılamalara başlarsa bu olur.

Reklam

Bakın, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili süreçte Suudi Arabistan’da tam böyle oluyor. Veliahd Prens, yargı, medya… Kimilerini biçiyor, kimilerini kurtarıyor.

İlk soruya gelelim:

Reklam

Bu iktidar kadroları, yargının, medyanın, güç iradesinin bütün çarpılmalarını kendisine karşı süreçlerde yaşamıştır.

Şimdi güçlüdür. Yargının en çok etkileneceği konumdadır. Ya da yargıdaki birtakım problemli odakların, iktidar yaptırıyormuş izlenimi vererek kendi oyunlarını oynayabileceği bir iklim vardır. Her zamanki gibi peşin misyonlara soyunan medya alanları da bulunuyor.

Bu durumda at izi it izine karışır. Ve herkesin gözü iktidara yönelir? Bu işte payı ne kadardır diye?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı