Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Ahmet Taşgetiren: ‘Ulaşacak kimsesi olmayan’ların ‘Kimsesi olmak’ gibi bir zaruret var


 

Damatların tutuklanıp serbest bırakılmasında Kadir Topbaş’ın ya daBülent Arınç’ın dahli var mı yok mu, bu alan spekülasyona fevkalade açık. En küçük müdahaleleri olmasa bile, on binlerce kişinin içerde olduğu bir zamanda, gir – çık tarzındaki bir görüntünün, kamuoyunda derin şüpheler uyandırması kaçınılmaz. Bu görüntünün “Adamını bulan” ya da “Adamı olan”ın bir şekilde kurtulduğu tarzında bir algıya yol açması da tabii.

 

 

On binlerce insan tutuklu durumda. Yüz bini aşkın insan da ya kamuda ihraç edilmiş ya da açığa alınmış durumda. Oysa içerdeki insanların bir kısmının henüz iddianamesi bile yok, ihraç edilen ya da açığa alınanların ne ile suçlandıkları net değil.

Ayrıca “FETÖ ile irtibat” çok ağır bir suçlama. O damgayı yiyerek kamudan ihraç edilen birisinin dışarda iş bulma imkanı da neredeyse sıfır.

 

 

Formül nasıl bulunur bilmiyorum ama şu anda FETÖ iltisakı sebebiyle içeri alınan ya da kamudan ihraç edilen – açığa alınan ama “ulaşacak kimsesi olmayan” insanların “Kimsesi olmak” gibi bir zaruret var.

 

Ahmet Taşgetiren’in yazısı

SON HABERLER

Akşener’den Bahçeli’ye: Hiç içiniz sızlamaz mı?

Eski MHP milletvekili Meral Akşener, “Referandumda ‘evet’ çıktığı dakikadan itibaren Türkiye’nin güllük gülistanlık olacağını, uçacağını, kaçacağını, aşacağını söyleyenler bugün Türk milletini yanıltmış olmaktan acaba utanıyorlar mıdır?” diyerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye çattı: “Hiç içiniz sızlamaz mı, fiili durumu hukuki durum çerçevesine aldınız, hiç içiniz sızlamaz mı?”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...