Ahmet Taşgetiren: Türkiye’nin tezleri Suriye sahasında karşılığını bulmuyor

Türkiye’nin yanı başında, PKK uzantısı bir terör örgütünün üslenmesi de Türkiye’den başkasını rahatsız etmiyor. Hem Amerika, hem Rusya, hatta belki Esed, Türkiye’yi “Çevreleme” projesi içinde, onların varlığını zaruri bile görüyor. DEAŞ’la mücadele, “terör örgütü” olmak dahil her şeyi meşrulaştırabiliyor.

Türkiye’nin “Terör örgütü başka bir terör örgütü ile önlenemez” tezleri maalesef Suriye sahasında karşılığını bulmuyor.

Belli ki Suriye’de bir PYD-YPG varlığı olacak. Irak’ta yok edemediğimiz PKK varlığının Suriye’de sıfırlanması imkanı bulunur mu? Zor.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı