Ahmet Taşgetiren: Türkiye’de yeni bir heyecan ikliminin oluştuğu belli

Türkiye’de yeni bir heyecan ikliminin oluştuğu belli. ‘Ana akım’ medyanın görmediği ama alternatif iletişim kanallarından başlayıp toplumun kılcal damarlarına intikal eden bir heyecan bu.

İki isim etrafında oluşan iki yeni siyasi hareket bu heyecanın kaynağı.

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Bir şeylere tekabül ettikleri açık ki heyecan üretiyorlar.

Mesela her gün hemen tüm kanallarda toplum önüne çıkan, üstelik statü sahibi isimlerin ürettiği bir heyecandan söz edilemiyor. Aksine her çıkış ‘fazlalık’ gibi, ‘medyanın tepe tepe kullanılışı’ gibi gözüküyor, bir tür yıpranmayı derinleştiriyor.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı