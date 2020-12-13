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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Taşgetiren: ‘Türkiye konusunda Batı tavrı’ ile yüzleşmemiz gerekecek

Belli ki yeni Amerikan yönetimi ile olumlu bir zemin aranıyor.

Aslında aynı arayış AB ile ilişkilerde de isteniyor. AB’ye prensipte olumlu yaklaşım, sonra ‘Doğru AB’liler – Yanlış AB’liler ayrımı’ söylemi içinden kuşatmayı yarma arayışı.

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ABD ile de (en son Senatoda onaylanan yaptırım kararı ile somutlaşan) sorunlar var, AB ile de. Gelinen noktada son AB zirvesinden çıkan yaptırım eksenli, üç ay sonraya Mart’a ertelenen ve yeni ABD yönetimi ile paslaşarak oluşturulacağı belirtilen ve bütünde ‘Türkiye konusunda Batı tavrı’ olarak okunacak olan politika ile yüzleşmemiz gerekecek.

Belli ki onlar Türkiye’yi çalışacaklar.

Bizim de hem kendimizi, hem onları, hem mesafe koyma yarışına giren Arap tavrını, hem şiir mısraına tepkiye varan İran kuşkuculuğunu, attığımız her adımın nerede kimin ayağına basmak anlamına geldiğini, oluşacak dostlukları – düşmanlıkları, vazgeçilmezlerimizi, olabilirleri, olamazları, sakalımızın teli duysa koparacağımız sırları çalışmamız gerekiyor.

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Ahmet Taşgetiren’in yazısı

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