Ahmet Taşgetiren: ‘Türkiye ittifakı’ yepyeni bir yapılanma alanıdır ve oraya bu medya dili ile gidilmez

Gelinen noktada Ak Parti ile MHP arasında, Cumhurbaşkanı’nın yeni duruşu ve Bahçeli’nin koyduğu “rezerv” gibi bir hadise vardır. Bence bu, sanıldığından daha derin bir hadisedir. Adeta iki partinin temel farklılaşma alanıdır ve sanki Ak Parti kendi çıkış noktasını yeniden hatırlıyor, Bahçeli de, Ak Parti’deki bu “yeniden düşünme hali”ne mani olmak istiyor gibidir. Türkiye ittifakı ve medya dili

Ak Parti “Kızgın demiri soğutma” işinde partiye yaslanmış gözüken medyanın dili konusunu da gündeme almak zorunda. Oralarda “Durumdan vazife çıkarma”heyecanıyla bir şeyler yapmaya çalışanlar varsa – ki var- onların durumdan çok kötü vazifeler çıkardığını ve bunu Ak Parti iktidarının “himmet”iyle yapıyor göründüklerini görmek lazım.

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Son söz: “Türkiye ittifakı” yepyeni bir yapılanma alanıdır ve oraya bu medya dili ile gidilmez, benden söylemesi.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı