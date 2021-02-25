Ahmet Taşgetiren: Tüm devlet mekanizması Berat Bey’in savunması için seferber oldu

Şu anda Cumhurbaşkanı’ndan başlamak üzere nerede ise tüm devlet mekanizması Berat Bey’in savunması için seferber olmuş durumda. Bunu herkes için yapıyor mu devlet, şu anda devletin önemli görevlerinden midir bu? Berat Bey’in değişmesi ve birkaç hamle ile birlikte işler düzene girmeye başlamışsa, Berat Bey var iken neden işler ters gidiyordu, bütün dünya seferber mi olmuştu Berat Bey’e komplo kurmak için? Daha bir dünya soru geçmez mi insanların kafasından?

Berat Bey’in ekonominin başına getirilmesi hata mıydı?

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Hata olduğunu görmek için ekonomide ödenen bedele bakmak yeterli. Zaten onun için Berat Bey’in gidişine yol açan kararlar bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alındı.

Sonuçta Türkiye bir ‘Damat Bey’ olayı yaşadı. Siyasi tarihe bu da geçti. Bundan sonraki dönemlerde hep hatırlanacak bir ders halinde.

Ben yaparım olur yaklaşımının en güçlü pozisyonda olsanız dahi sağlıklı işlemediği görüldü. Bazı şeyleri halka kabul ettirmek için gücün de kafi gelmediği durumlar oluyor demek ki.

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Ahmet Taşgetiren’in yazısı