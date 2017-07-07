Ahmet Taşgetiren: Toplum olarak canımızın acıdığı muhakkak

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…Türkiye olarak elimizde diyelim Türkiye’yi ıskalamakta birbiri ile yarışan iki ülke, Amerika ve Almanya’nın canını acıtacak enstrümanlarımız mı yok? Dolayısıyla öteki cenahtaki bildiğini okuma tavrı, “Söylem’den ibaret bir tepki ile yetinirler, ilerisi olmaz” gibi bir algı ile mi ilgili?

Toplum olarak canımızın acıdığı muhakkak.

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FETÖ savaşı başlattığında “Tayyip Erdoğan’ı gözünüze kestiriyorsunuz. Amerika ile Avrupa ile bir olup bir müslüman lideri döveceğinizi düşünüyorsunuz” diye yazmıştım.

Böyle bir savaşla yüz yüzeyiz.

Mukabil mücadeleyi stratejik akılla yürütmek zorundayız.

Kimsenin gözüne kestirdiği ülke olmamak lazım.

“Gözüne kestirilmişlik” izlenimi veren alanları görmek ve sür’atle tahkim etmek lazım.

Allah yardımcımız olsun!

Ahmet Taşgetiren’in yazısı