Ahmet Taşgetiren: Şu sıralar ‘Bahar gelecek’ söylemi tedavüle konmuş durumda

Şu sıralar “Bahar gelecek” söylemi tedavüle konmuş durumda. “9 ay on gün sonra bebek doğacak”tı. 15 Temmuz’da düşük yaptı. Takvimler, takvimler… Şimdi bir kere daha pazarlanıyor bir takvim: Bahar gelecek.

Onbinlerce insanı cezaevinde bırakıp Amerika’ya – Avrupa’ya kapağı atmış olanlar, orada her nasılsa tezgahı işletmeye muvaffak olanlar, halk dilindeki “Ölme eşeğim ölme, çayır çimen ye de öl” türünden bir nakaratı, büyülenmeye teşne yüreklere pompalıyorlar.

Bahar gelecek! Peki ne olacak baharda? Bir dokuz ay on gün daha mı geçti yoksa haberimiz olmadan.

Bir davanız olur, onu her türlü zorluğa rağmen sürdürürsünüz. Bunu anlarım. Hicret de vardır o süreçte, sürgün de vardır, hapis veya ölüm de…

Bu iş öyle bir iş mi? Siz, Mekke düzenine karşı İslam’ın mücadelesini mi veriyorsunuz? Firavun’a karşı Musa ve Harun musunuz?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı