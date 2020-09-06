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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Taşgetiren: Spano gitti, şimdi geride iki soru kaldı

Ayrıca Adalet Bakanı’nın AİHM Başkanı’nı Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Açılış Töreni’ne konuşmacı olarak davet etmesi, birinci ağızdan hakim ve savcılara AİHM bakışını sunma anlamı taşıyor. Bunun dünyada yargı notu tartışılan Türkiye için bir PR hamlesi olarak da okunması mümkün. Ama “Bizi AİHM bağlıyor, savcılar ve hakimler karar verirken AİHM kıstaslarını dikkate alsın” gibi bir mesaj içerdiği de açık.  

Spano gitti, şimdi geride iki soru kaldı: Acaba Spano’nun gelişi Ankara için PR oldu mu? Acaba Spano’nun mesajları Ankara için uyarı değeri taşıdı mı? 

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