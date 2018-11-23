Ahmet Taşgetiren: Siyasi bilinç, kimlik aidiyetini hizmetin önüne geçiriyor

Geçtiğimiz süreçte, birçok seçilmiş HDP’li belediye başkanı görevden alınmış, yerlerine kayyım atanmıştır. Kayyımların şehirlere iyi hizmetler verdikleri ve halk tarafından benimsendikleri bir gerçektir. Peki bunun seçimlere yansıması HDP’nin dışlanması ve kayyımların tercihi yönünde mi olacaktır? Böyle görünmüyor. Aksine halkın hâlâ önemli -çoğunluk- bir kısmı siyasi anlamda HDP’nin yanında duruyor. Nedir bunun anlamı? Gayet açık ki siyasi bilinç, kimlik aidiyetini hizmetin önüne geçiriyor.

Bekir Bozdağ’ın Kürtlüğü Bahçeli tarafından kınama konusu yapıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onu nasıl sahiplendiği hatırlardadır. İyi ki de sahiplenmiştir.

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Burada ister istemez “Ya HDP’nin şeytanlaştırılması ona oy veren Kürtlerde de böyle bir duygusal tepki doğuruyorsa…” sorusu akla gelecektir. MHP bunu önemsemiyor olabilir ama Türkiye’yi yöneten Ak Parti kadroları, başlarda, bunu önemseyerek ilerlediler. Çünkü bu, Türkiye’nin en sancılı alanlarından birisi idi.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı