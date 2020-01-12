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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Taşgetiren: ‘Sıfır sorun’un arkasında bir değerlendirme vardır

“Sıfır sorun”un arkasında bir değerlendirme vardır. Benim okumama göre o, önce bir güç muhasebesini içerir, ardından coğrafyanın zorluklarını, gönül coğrafyası içinde yer alan tek tek her ülkenin bağlantılarını, o ülke ile din, mezhep, ırk hassasiyetleri bakımından iletişim imkanını, ardından farklı zeminlerde, Müslüman dünyanın mazlumiyetten kurtulma duygusunun ya da Osmanlılık heyecanının kültür hafızaları karşısındaki hassasiyetini, “Sessiz ve derinden” giderek zaaf alanlarının tamirini…

Ahmet Taşgetiren’in yazısı

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HDP’li Çelik: Süryani rahibin tutuklanması korku salma amaçlı; kabul edilemez

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, Nusaybin ilçesindeki Mor Yakup Kilisesi rahibi Sefer Bileçen’in ‘terör’ soruşturması kapsamında tutuklanması için “Baskıcı bir mantığın ürünü olan ve Süryanilere korku salmayı amaçlamayan böylesi bir yaklaşım göstermek, geri dönen Süryanilere, geri dönmeyin mesajı vermektir” dedi.

ABD’nin Suriye özel temsilcisi, Kalın’la görüştü

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye’deki temaslarına devam ediyor. Dün, Ankara’da Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’la görüşen Jeffrey, bugün de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la bir araya geldi.

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