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Ahmet Taşgetiren: Şeytanla bile işbirilği yapabilecek bir psikoloji gözleniyor bu blokta


 

Bu bir rövanş. Arap Baharı ile birlikte yükselen trendin rövanşı.

Bu blok, “Şii İran”la zaten kavgalıydı. Ama şimdi Türkiye gibi, İhvan hareketi gibi “Sünni alan”la da savaşı göze almış durumda. Belli ki “Sünni alan”da da İhvan ve eşleştirilen çizgiler boğulmak isteniyor.

Bunun için sadece İsrail ve Amerika ile değil, şeytanla bile işbirilği yapabilecek bir psikoloji gözleniyor bu blokta.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın “Müslüman Kardeşler artık bazı ülkelerde yönetimlerin bir parçası halindedir” sözünün Türkiye’yi de hedeflediği mahrem bir bilgi değil.

FETÖ de bu rövanş çizgisinde mevzilenmiş durumda.

Coğrafyamız zorluklardan zorluklara sürükleniyor.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı

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