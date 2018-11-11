Ahmet Taşgetiren: ‘Şeriat’ı ne hale getiriyoruz?

Cinayeti Suud devletinin işlettiğinde şüphe yok da, bunu nasıl Türkiye’de, Suud devletine ait konsoloslukta yaptılar, nasıl bir akıl tutulması devreye girdi, anlamak mümkün değil.

İşin nereye varacağını düşündüler, Türkiye – Suud ilişkilerine nasıl bir yansımasının olacağını öngördüler? Cinnet o boyutta ki, ister istemez “Yoksa Suud devleti içinde, Suud’a ihanet eden bir çete mi var?” sorusunu soruyorsunuz.

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Mukaddes beldelerimiz bu kadronun elinde. Üstelik “Şeriat uyguluyor” gibi bir vasfı var.

Ve bu kadronun elinde cinayet kanı var.

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Her şeyin alarm vermesi lâzım.

Verir mi? Vermez.

Cür’et, böyle bir cinayet halinde bile İslam dünyası olarak alarm haline geçemiyor oluşumuzun cür’eti.

Haremeyn-i şerifeyn emin ellerde mi? Asıl soru bu.

“Şeriat”ı ne hale getiriyoruz? Asıl soru bu.

Ve bu görüntü dünyada nasıl algılanıyor? Asıl soru bu.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı