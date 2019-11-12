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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Taşgetiren: Şehir Üniversitesi operasyonu üniversitelerde kayyım düzenidir

Ak Parti iktidarı döneminde Şehir Üniversitesi’nin boğulma sürecine sokulması…

Hem de iktidarın ilgisi-bilgisi dahilinde olduğu ayanbeyan görülen operasyonla.

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Sırf Ahmet Davutoğlu ile ‘iltisaklı’ olduğuna inanıldığı için.

Kimse Halk Bank ile Şehir Üniversitesi arasındaki ilişkinin iktidarla ne ilişkisi olabilir diye sormasın. Ve kimse, bu ilişki hiçbir biçimde üniversiteyi boğma ameliyesine dönüşmeyebilirdi’yi yabana atmasın. Böyle istendiği için böyle olduğu, çok açık.

Şehir Üniversitesi operasyonu bir bilek bükme harekâtıdır.

Bir tür üniversitelerde kayyım düzeni… Siyasi kayyımlardan sonra bilimsel kayyımlar…

Ahmet Taşgetiren’in yazısı

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