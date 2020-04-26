Ahmet Taşgetiren: Sanki bize ‘İşte size zorunlu itikaf günleri’ gibi bir mesaj sunuldu

Ramazan bize bir ay süreyle kişilik diyeti fırsatı sunuyor. “Çöz kendini” diyor.

Hani genelde Ramazan’ın son 10 günü icra edilen ‘İtikâf’ diye bir disiplini var ya İslam’ın, o da bir ‘İçe yöneliş’, ‘kendini tamir’ çabasıdır. ‘Hesaba çekilmeden önce kendini muhasebe etme’ çabası. Hesabı da unutur insan çünkü.

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Hani bu yıl, salgın dolayısıyla evlere kapatılmış durumdayız ya, nerede ise hayatın tüm diğer alanları kısıtlanmış durumda ya, sanki bize “İşte size zorunlu itikâf günleri, süzün kendinizi, arının, bakın kendinize, insanlığınıza, Müslümanlığınıza bakın… İçinizde kimi duvarlar çökmüşse, kimi yıkılmalar olmuşsa onarın onları” gibi bir mesaj sunulmuş oluyor.

Hayatın içinde her nerede isek…

Ahmet Taşgetiren’in yazısı