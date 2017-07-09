Ahmet Taşgetiren: Sakarya’daki olay, bir Türkiyeli-Suriyeli olayı değildir

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Evet, Suriyeliler konusunda kafaların yer yer karıştığı doğru. Bir yanımız “Ensar” bizim, yani gerçek insan, yani gerçek Müslüman, rahmet insanı, güven sunan anlamında “mü’min” bizim…

Ama bir yerlerde de fesat çemberi örüldü, insani zaaflarımıza çalışıldı ve bunlar, kimi zaman bilmem kaç milyon Suriyeli içinden her zaman çıkabilecek olan yanlış adamlarla buluşup, gerginliklere yol açıldı. Şu söylenebilir ki, Türkiye, Suriyeli mülteciler konusunda gerçekten ama gerçekten insanlığın yüz akı bir imtihan verdi.

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Sakarya’daki olay, bir Türkiyeli- Suriyeli olayı değildir. Bizim “Üçüncü sayfa”lara yansıyan yüzümüzün, bugün bu alanda görüntülenmiş boyutudur.

Sosyologlar, psikologlar, şöyle bir yılın emniyet – asayiş – adliye haberlerini tarasınlar, yani bir “Toplumun üçüncü sayfa röntgeni” çıkarılsın, sonuç toplumsal ruh sağlığımız adına çok iyi bir manzarayı göstermeyecektir.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı