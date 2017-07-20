Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Ahmet Taşgetiren: At sahibine göre kişner

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parti bünyesinde oluştuğunu düşündüğü “Metal yorgunluğu” alarmı. Bu alarm çerçevesinde partinin alt kademelerinde değişim iradesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Metal yorgunluğu” vurgusunun ardından, 2019’a doğru geliştirmeye çalıştığı “Yüzde 50 artı 1 hassasiyeti” ve buradan çıkarmaya çalıştığı hamle duygusu.

Reklam

Ve dün: Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Başbakan Yıldırım’ın Beştepe’de sürpriz buluşması ile girilen kabine revizyonu.

Belli ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üst yönetiminde 2019’a doğru bir koşu söz konusu. At sahibine göre kişner. Dolu dizgin bir koşu istendiği anlaşılıyor.

Ne diyelim, başarı diliyoruz.

Ahmet Taşgetiren

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...