Ahmet Taşgetiren: At sahibine göre kişner

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parti bünyesinde oluştuğunu düşündüğü “Metal yorgunluğu” alarmı. Bu alarm çerçevesinde partinin alt kademelerinde değişim iradesi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Metal yorgunluğu” vurgusunun ardından, 2019’a doğru geliştirmeye çalıştığı “Yüzde 50 artı 1 hassasiyeti” ve buradan çıkarmaya çalıştığı hamle duygusu.
Ve dün: Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Başbakan Yıldırım’ın Beştepe’de sürpriz buluşması ile girilen kabine revizyonu.
Belli ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üst yönetiminde 2019’a doğru bir koşu söz konusu. At sahibine göre kişner. Dolu dizgin bir koşu istendiği anlaşılıyor.
Ne diyelim, başarı diliyoruz.