Ahmet Taşgetiren: Saadet’ten ‘çantada keklik’ pozisyonu bekleyenler yanılır

İttifaklar bu dönemin olmazsa olmazı. Çünkü hiçbir partinin yüzde 50 artı 1’i bulma ümidi yok. Ak Parti’nin oyları bile yüzde 30’lar (üstte altta) civarında. Ak Parti işi MHP ile götürüyordu, ama belli ki derinde bir ukde varlığını sürdürüyor. Ya olmazsa? Ya yüzde 1 hüsranı yaşanırsa? Onun için kapıları çalma eylemi başlamış durumda. Misal: Cumhurbaşkanlığı seviyesinde Oğuzhan Asiltürk ziyareti.

Oğuzhan Asiltürk çetin bir müzakerecidir. Gerek Ecevit’le yapılan ortaklıkta, gerek daha sonraki ‘Milli Cephe’ ortaklıklarında ve Refahyol koalisyonunda partisi adına çetin pazarlıklar yapmıştır. Ayrıca bu misyonun siyasi geçmişinde hem CHP ile hem Doğru Yol ile iktidar ortaklığı vardır. Bunu tabanına kabul ettirme gibi bir beceri de söz konusudur.

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Saadet’in iktidara yönelik çok ciddi eleştirilerinin bulunduğu da biliniyor. Son olarak şu söylenebilir ki, Cumhurbaşkanı’nın ziyaretinden sonra Saadet’ten ‘Çantada keklik’ pozisyonu bekleyenler yanılır.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı