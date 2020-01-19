Ahmet Taşgetiren: Rusya’nın bizi idare ederken Esed’e oynamadığından emin miyiz?

Suriye’den şehit haberleri geliyor. Hem de güvenli bölgeden, Tel abyad’dan.

-Rejim güçleri İdlib’de sivil alanları bombalamaya devam ediyor. Yüzbinlerce insan Türkiye’ye doğru göç ediyor, sınıra yakın yerlerde de buldukları çadırın altında konaklamaya çalışıyor.

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Suriye için umudumuz yeni anayasa ile yeni yönetimin belirlenmesi ve orada Türkiye dostu bir grubun etkin konumda olmasıdır. Bu sağlanabilecek mi, yoksa Rusya’nın desteğinde etkinliğini artıran Esed yönetimi, iktidarını koruyacak mı?

Rusya’ya ne kadar güvenebiliriz? Rusya’nın bizi idare ederken Esed’e oynamadığından emin miyiz?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı