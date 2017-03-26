Ahmet Taşgetiren: Referandum ‘Batı ile hesaplaşma’ gibi bir denkleme oturursa, kanaatler ona göre şekillenecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan son konuşmalarında bu tepkileri gördü ve şöyle cevap verdi:

“- Siz bana diktatör demeye devam ettikçe ben de size Nazi demeye devam edeceğim.”

Böyle bir denklemin Batı’da gün geçtikçe yoğunlaşan “Diktatör” söylemini terk ettirmesi mümkün olur mu? Diyelim Batılı devlet adamları Türkiye’yi gücendirmemek için böyle bir ifadeyi ağızlarına almadılar, bu mesela muhalif grupları ya da medyayı da aynı çizgiye getirir mi? Bence zor.

Diğer taraftan konunun önemli bir boyutu, suçlamaların hedef kitlesi ile ilgili.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da başka herhangi bir devlet yetkilimizin konuşmalarına giren “Nazi – Faşist” tanımlamalarının hedef kitlesinden birisi, Türkiye seçmenidir. Referandum “Batı ile hesaplaşma” gibi bir denkleme oturursa, kanaatler ona göre şekillenecektir.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı