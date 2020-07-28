Ahmet Taşgetiren: ‘Provokasyon’ iddialarını durduracağını sanıyorsa dünyayı çok saf zannediyor

Acaba bugün ‘Hilafet’i konuşmak provokasyon mudur? Ayasofya’nın açıldığı, “Bundan sonra hangi adım gelecek?” sorularının sorulduğu, ‘Tayyip Erdoğan’ın 2023’e kadar ajandasındaki bütün maddeleri tek tek hayata geçirme kararlılığında olduğu’, ‘Bunlar arasında Hilafet’in bulunup bulunmadığının tartışıldığı’, ya da “Bunlar neler olabilir?” sorularına cevap arandığı bir zamanda ‘HİLAFET: Şimdi değilse ne zaman sen değilse kim?’ diye bir kapak sözü ile çıkan bir derginin yayın yönetmeni bu mesajın sadece “Biz Müslümanların birliğinden bahsediyorduk” şeklindeki bir izahla ‘Provokasyon’ iddialarını durduracağını sanıyorsa ya çok saftır, ya da dünyayı çok saf zannediyordur. İkisi de değilse, o zaman başka bir şeyin peşindedir.
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