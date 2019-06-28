Ahmet Taşgetiren: Partili cumhurbaşkanı ülke için ihtiyaç mıydı, Ak Parti için sağlıklı mı?

Problemin önemli bir kısmı Cumhurbaşkanı’nın konumu ile ilgili. Çünkü Cumhurbaşkanı hem ülkenin Cumhurbaşkanı hem de Partinin Genel Başkanı.

(AKP) Parti içinde mesela şu başlıkları masaya yatırabilmek cesaret meselesi mi yoksa tabii bir süreç mi?

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Partili Cumhurbaşkanı ülke için ihtiyaç mıydı, Ak Parti için sağlıklı mı?

Cumhurbaşkanı’na verilen yetkiler sadece Tayyip Erdoğan ismi için mi tanzim edildi yoksa Ak Parti sonrası bir iktidar ya da Erdoğan’dan başkası için de gerekli görüldü mü?

Ak Parti camiası bazı isimlerin bakanlığını, o isimler o alanda ‘Bir numara’ oldukları için mi yoksa ‘Lider’ öyle uygun gördüğü için mi içine sindiriyor?

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Seçim propagandasında Cumhurbaşkanı’nın söylemi, en doğru söylem olduğu için mi yoksa düzeltmek mümkün olmadığı için mi devam etti?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı