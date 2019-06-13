Ahmet Taşgetiren: Ordu valisi Binali Bey’e iyilik yapmadı

Ben eminim ki Binali Bey de İmamoğlu da o kadar kendilerinden emin değillerdir. Yani Binali Bey, “Ben devletim, herkes beni seçmeli” diyecek konumda değildir. O sayın Vali de böyle bir ‘seçilme’ konumunda olsaydı, ‘Kutsal’lığının olmadığını bilirdi. “Bize bu defa ders vermeyin” diyen herkes de bunu biliyor. Demokrasi bu.

‘Ben devletim‘ üslubunda konuşanların milletten onay almadığı görüldü bu topraklarda. Ak Parti bir süredir ‘Kibir’den kurtulmaya çalışıyor. ‘Kutsal VIP’ olayı da ‘Devletin valisi’ olayı da, kibrin isim değiştirip değiştirip ortaya çıktığını gösteriyor. Kimin telkini ile bu iş yapıldı bilmem ama, bence Ordu Valisi Binali Bey’e iyilik yapmadı.

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Ahmet Taşgetiren’in yazısı