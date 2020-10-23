Ahmet Taşgetiren: O arada geçen nesillerin yüzde bilmem kaçı ıskartaya çıkmış ne gam

18 yıl yetmedi, bir 18 yıl daha lazım. O arada geçen nesillerin yüzde bilmem kaçı ıskartaya çıkmış ne gam.

7 bakan değişimi yetmedi, 70 tane daha lazım. Her birinin reform projesine uygun nesillerimiz hazır bekliyor çünkü!

Reklam

Türkiye’nin 18 yıl sonraki Cumhurbaşkanı’nın “Eğitimi başaramadık” demesine tahammülü var mı, dünya yerinde duruyor mu? Dünya bir anlamda eğitim savaşı veriyor. ‘Beka meselesi’ ise asıl beka meselesi insan sermayeni hangi bilgi – beceri ile donattığınla ilgili. Türkiye bu çağda bir hamle yapacaksa, kayıp yüz yılların açığını kapatacaksa, insan varlığını en üst bilgi ile kişilik donanımı ile kapatacak. Peki yıllar kaybolurken nasıl olacak o iş?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı