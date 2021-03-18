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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Taşgetiren: ‘Nasıl, başarılı olduk mu, bunu yıllarca okutarak çocuklara’ diye sormak lazım

Türkiye neden ‘çözüm süreci’ diye bir noktaya geldi, bunun muhasebesi hiç mi yapılmaz?

Andımız üzerinden Kürt çocuklara -farklı etnik aidiyette- çocuklara Türklük bilinci aşılamak…

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Andımız üzerinden Türk çocukların Türklük bilincini pekiştirmek…

Her sabah böyle bir metin tekrarlatmak çocuklara…

Bir kere, “Nasıl, başarılı olduk mu, bunu yıllarca okutarak çocuklara?” diye sormak lazım.

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Türkiye gençlerin ideolojik kavgalar içinde can verdiği, on binlercesinin cezaevlerinde yaşlandığı, onlarcasının idam sehpalarına gittiği ülkelerden birisi. Bunların hepsi çocukluklarında Atatürk’e bağlılıklarını ifade ederek ve “Varlığım Türk varlığına armağan olsun” şeklindeki günlük virdlerini tekrarlayarak büyümüşlerdi.

Yani o metni okuyup Kürtçü olan çocuklardan ayrı, o metin Türk çocuklarında da bir kimlik inşası sağlayamamıştı.

İletişim imkanlarının son derece devlet merkezli olduğu zamanlarda sağlayamamıştı, bugün, bebeklikten itibaren çocukların binlerce mesaja açık hale geldiği dünyada bir “Tek tip gençlik” oluşturma hesabı…

Ahmet Taşgetiren’in yazısı

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