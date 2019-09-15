Ahmet Taşgetiren: Muhafazakârlarda iktidarın zayıflaması, zemininin bölünmesi gibi kaygılar doğuyor, doğacak

Nijeryalı Asibi’nin yaşadığı köye beş yıl önce bir akşam radikal İslamcı Boko Haram örgütü saldırı düzenledi. Biri kız beş çocuğu olan Asibi, çocuklarıyla kaçarken gece boyunca nehirde saklandı. Oğullarından birinin bacakları saatlerce soğuk suda bekledikleri için tutmaz hale geldi. Ve, sabah yola devam etmek için bir seçim yapmak zorunda kaldı. Emzirmek zorunda olduğu kızı henüz bebek olduğu için oğlunu taşıyamadı ve bıraktı.