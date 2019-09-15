Ahmet Taşgetiren: Muhafazakârlarda iktidarın zayıflaması, zemininin bölünmesi gibi kaygılar doğuyor, doğacak

Şimdi, Ak Parti’den ayrılıp partileşmeye doğru yürüyen bir gelişme söz konusu. Üstelik iki ayrı yapılanma halinde.
Bu durumdan muhafazakâr toplum zemininin tedirgin olması tabii. İktidarın zayıflaması, toplum zemininin bölünmesi vs gibi kaygılar doğuyor, doğacak.
Ama daha geniş perspektiften bakıldığında, siyasette bunların olmasının kaçınılmazlığı bir yana, farklılıkla gelen birbirini tashih (düzeltme) imkanı, ülke için de, değerlerin onurunun yüceliği (çünkü Hakk’ın hatırı alidir) için de olanda hayır görmek mümkündür.
Farz edelim ki Peygamber Mescidi’nde Halife Ömer’i ikaz eden kadın – erkek sahabiler içerden muhalefet insanı rolündeydiler.
İtiraz’ı yadırgamamak, Hakkı, diğer ifadeyle üstün ilkeyi, ahlakî çizgiyi hatırlatmak adına dikkate almak gerekiyor bunları.