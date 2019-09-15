Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Taşgetiren: Muhafazakârlarda iktidarın zayıflaması, zemininin bölünmesi gibi kaygılar doğuyor, doğacak

Şimdi, Ak Parti’den ayrılıp partileşmeye doğru yürüyen bir gelişme söz konusu. Üstelik iki ayrı yapılanma halinde.

Bu durumdan muhafazakâr toplum zemininin tedirgin olması tabii. İktidarın zayıflaması, toplum zemininin bölünmesi vs gibi kaygılar doğuyor, doğacak.

Reklam

Ama daha geniş perspektiften bakıldığında, siyasette bunların olmasının kaçınılmazlığı bir yana, farklılıkla gelen birbirini tashih (düzeltme) imkanı, ülke için de, değerlerin onurunun yüceliği (çünkü Hakk’ın hatırı alidir) için de olanda hayır görmek mümkündür.

Farz edelim ki Peygamber Mescidi’nde Halife Ömer’i ikaz eden kadın – erkek sahabiler içerden muhalefet insanı rolündeydiler.

İtiraz’ı yadırgamamak, Hakkı, diğer ifadeyle üstün ilkeyi, ahlakî çizgiyi hatırlatmak adına dikkate almak gerekiyor bunları.

Reklam

Ahmet Taşgetiren’in yazısı

SON HABERLER

Boko Haram’dan kaçarken yürüyemeyen oğlunu bırakan anne: Aldığım en zor karardı

Nijeryalı Asibi’nin yaşadığı köye beş yıl önce bir akşam radikal İslamcı Boko Haram örgütü saldırı düzenledi. Biri kız beş çocuğu olan Asibi, çocuklarıyla kaçarken gece boyunca nehirde saklandı. Oğullarından birinin bacakları saatlerce soğuk suda bekledikleri için tutmaz hale geldi. Ve, sabah yola devam etmek için bir seçim yapmak zorunda kaldı. Emzirmek zorunda olduğu kızı henüz bebek olduğu için oğlunu taşıyamadı ve bıraktı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...