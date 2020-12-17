Ahmet Taşgetiren: ‘Masaya yatırılan ülke’ konumuna düşürmeyecek bir müzakere dili bulmamız lazımdı

İster aymazlık densin isterse bilinçli eylem olarak okunsun, Amerika adına yapılmış ‘Türkiye’ye yaptırım’ gerçeği ile yüz yüzeyiz.

İşlerin bu noktaya gelmemesi noktasında Türkiye adına yapılacak şeyler yok muydu?

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‘Yaptırıma maruz kalan ülke’ olarak dünya gündeminde konuşulmak hoş değil. Daha önce AB tarafından ‘masaya yatırıldık’ AB liderleri “Biden gelsin, o zaman konuşalım Türkiye’yi” dediler, Mart’a ertelediler, Amerika o zamanı beklemedi, yaptırımı devreye soktu.

Şahsen benim içim acıyor. İnsanın onuruna dokunuyor. Amerika’ya (Batı’ya) isyan ediyorum.

Ama ilişkiler neden bu noktaya geliyor?

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Doğu Akdeniz’de haklıyız. Kıbrıs’ta haklıyız. Azerbaycan’da haklıyız. Tartışmalı başlıklar olsa da Amerika ve Avrupa ile en problemli konuların başında bunlar geliyor. Amerika ve genelde Batı, Azerbaycan’da, Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz’de açık biçimde haksızlık yapıyor. Bu haksızlıklar açık olduğu için, diyelim insan hakları alanındaki itirazları da, bu haksızlığı örten gerekçelere dönüşüyor.

Diyorum ki iş bu noktaya gelmeden ülkemizi ‘masaya yatırılan ülke’ konumuna düşürmeyecek bir müzakere dili bulmamız, oluşturmamız lazımdı.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı