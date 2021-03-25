Ahmet Taşgetiren: Manifesto nerede?

2023 yolculuğunda bir tür ‘Manifesto’ olacaktı konuşması. Öyle söylemişti sayın Cumhurbaşkanı.

İktidara yakın medya da bu yönde umutlar üretmişti.

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Ne oldu?

Hiç.

“Battık lafına inanmayın. Yaşanan dalgalanma Türkiye’nin gerçeğini ve dinamiklerini yansıtmıyor… Yastık altındaki döviz ve altınları piyasaya sokun.” Yaşanan ekonomik fırtına – türbülans için söylenen bu.

Sonra da üç alanda hamle iddiası:

-Yeni anayasa yapmak.

-Aile – Eğitim – Kültür alanında yoğunlaşma

-Uluslararası sistemin yeniden tanzimi.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı