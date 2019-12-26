Ahmet Taşgetiren: Kimse şehirlere ihanet etmemeli

Rant bir savaş alanı. Kimi batıyor kimi ihya oluyor. Aradan bir okul inşası çıkarsa herkesin içi rahat ediyor. Ama rantın büyüğü başka paylaşım alanlarında iç ediliyor. Birkaçı patlıyor, gündem oluyor, sonra yine aynı.

En taze mevzu, Kanal’ın çevresinden Katar Emiri’nin annesinin 44 dönüm arsa alması da, bir erken bilgilenmenin ürettiği rantla ilgilidir. Erken bilgilenme başka kime rant alanı açmıştır, onu da herhalde ilerde göreceğiz.

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Cumhurbaşkanı’nın sözüne yeniden dönersek, kimse şehirlere ihanet etmemeli. O sözün söylenmesini önemsiyorum. Yeter ki herkes için bir özeleştiri çığırı açsın. İstanbul’a yapılan yanlışlıklar madde madde sıralansın ve bundan böyle kimse bunu yapmasın, densin. Bu her şehir için yapılsın. Herkes nasıl bir şehir teslim alıyor, onu bırakırken nasıl bırakıyor, bunun hesabını versin.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı