Ahmet Taşgetiren: Kavala için ‘Gezi olmadı 15 Temmuz’dan yürürüz’ deniyor

Nasıl, beğendiniz mi sayın bakan ortaya çıkan görüntüyü? Sayın Abdülhamit Gül? Bir şeyler iyi gitsin diye çırpındığınız açık. Ama gelin görün ki, işler iyi gitmiyor.

Ne diyeceksiniz Osman Kavala ile ilgili olaya? Yargı komedisi mi? Belki de “Yargı süreci devam ediyor” diyeceksiniz. Artık bunun iyi gitmeyen süreçleri telafi söylemi olduğunu bile bile. Doğru ‘yargı süreci devam ediyor’ ama birilerinin hukukunun çiğnenmesi pahasına…

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Türkiye’yi bağladığı bilinen AİHM kararının arkası beraat kararından sonra ‘bak, bizde daha ne oyunlar var’ izlenimi verecek biçimde kolayca dolanılıyor ve adeta ‘Gezi olmadı, 15 Temmuz’dan yürürüz’ yaklaşımı içine giriliyor.