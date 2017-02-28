Ahmet Taşgetiren: ‘Karargah rahatsız’ diye manşet atmak, gün ortasında hırsızlık yapmak kadar aymazca bir iş

15 Temmuz dolayısıyla darbelerin güncelliğini kaybetmediği, 20’nci yıldönümü dolayısıyla 28 Şubat’ın gündemde olduğu bir ortamda, Hürriyet gibi iyi sabıkası bulunmayan bir gazetede ‘Karargah rahatsız’ diye bir manşet atmak, gün ortasında hırsızlık yapmak kadar aymazca bir iştir. Ve gazetenin yazı işleri o aymazlığı yapmıştır.

Haber Hande Fırat imzası taşıyor.

Hande Fırat imzalı bir haberden böyle bir aymazlık üretmek apayrı bir maharete sahip olmayı gerektirir.

Hande Fırat’ın, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı’nı halk ile buluşturarak, gazetecilikten öte milli bir misyon ifa ettiği bizzat Ak Parti dünyasında kabul edilen bir durumdur. Bu sebeple Hande Fırat’ın TSK’da darbe hazırlığı iması taşıyan ‘Rahatsızlık’ haberine imza atacak birisi olmadığını sanırım basın dünyası ve sanırım, Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan dahil ‘Devlet ricali’ teslim edecektir.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı