Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
           

Ahmet Taşgetiren: ‘Karargah rahatsız’ diye manşet atmak, gün ortasında hırsızlık yapmak kadar aymazca bir iş

15 Temmuz dolayısıyla darbelerin güncelliğini kaybetmediği, 20’nci yıldönümü dolayısıyla 28 Şubat’ın gündemde olduğu bir ortamda, Hürriyet gibi iyi sabıkası bulunmayan bir gazetede ‘Karargah rahatsız’ diye bir manşet atmak, gün ortasında hırsızlık yapmak kadar aymazca bir iştir. Ve gazetenin yazı işleri o aymazlığı yapmıştır.

Haber Hande Fırat imzası taşıyor.

Hande Fırat imzalı bir haberden böyle bir aymazlık üretmek apayrı bir maharete sahip olmayı gerektirir.

Hande Fırat’ın, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı’nı halk ile buluşturarak, gazetecilikten öte milli bir misyon ifa ettiği bizzat Ak Parti dünyasında kabul edilen bir durumdur. Bu sebeple Hande Fırat’ın TSK’da darbe hazırlığı iması taşıyan ‘Rahatsızlık’ haberine imza atacak birisi olmadığını sanırım basın dünyası ve sanırım, Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan dahil ‘Devlet ricali’ teslim edecektir.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı

SON HABERLER

Merkel’den gazeteci Yücel’in tutuklanmasına ilk yorum: Hayal kırıklığına uğradık

  Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasına tepki gösteren Almanya Başbakanı Angela Merkel, kararı ‘hayal kırıklığına uğratıcı’ ve ‘orantısız’ olarak değerlendirdi. Yücel, Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın hacker grubu RedHack tarafından ‘sızdırılan’ mailleriyle ilgili yaptığı haberle ilgili ifade vermek üzere iki hafta önce emniyete gitmişti. Yücel’in evinin de arandığı bilgisi verilirken avukatı Veysel Ok, dosyada gizlilik kararı olduğu […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...