Ahmet Taşgetiren: Kahramanlık destanı yazmak güzel ama yüreğimizdeki tedirginlik de gitmiyor

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Yazıya “Bu kadar çok düşmanı acaba nasıl ürettik?” şeklinde bir cümle ile girsem, tahmin ederim, kimi gönüllerde burukluk oluşur. Çünkü biraz etrafımızda oluşan düşmanlıkları “bizim ürettiğimiz” gibi bir muhteva var bu ifadede.

Kahramanlık destanı yazmak güzel. Ama vatanın bugün de orasından burasından didiklenmesi karşısında yüreğimizdeki tedirginlik de gitmiyor.

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Tevekkeli eskiler “Bir düşman çok, bin dost az” sözünü boşuna söylememişler. Düşmanların bizim aramızdan bile örgüt – devlet devşirmesine bakınca oyunun başka türlü oynandığını ve çok da mertçe oynanmadığını görüyorsunuz. Dikkat gerekiyor.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı