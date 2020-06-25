Ahmet Taşgetiren: İşte apaçık söyleniyor; yeşil Kemalist bir yapı var

Hani bir ‘Derin devlet’ vardı. Hep sorardık “Derin devlet var mı? Varsa nedir? Kimlerden oluşur? Ordu, MİT neresinde bu yapının? Ak saçlılar diye bir şey var mı?” diye. Ben 18 yıllık iktidarından sonra son zamanlarda “Ak Parti derin devleti ne yaptı? Böyle bir şey varsa Tayyip Erdoğan derin devlete tahammül mü ediyor?” diye sormaya başlamıştım. Devlet Bahçeli ve Doğu Perinçek ile ilişkiler ve Ak Parti’nin girdiği ‘Güvenlik öncelikli mecra’ klasik Ak Parti’den başka bir şeyin devreye girdiğini, artık ‘Kemalist devlet refleksi’ sergilendiğini gösteriyordu. Birkaç kişiye sordum, kimse net tanımlayamıyordu.

İşte apaçık söyleniyor: Yeşil Kemalist bir yapı var.

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Ahmet Taşgetiren’in yazısı