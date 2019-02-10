Ahmet Taşgetiren: İstanbul depremi için ‘Allah korusun’ demekten başka neyimiz var?

Kartal’daki üç katı kaçak, 8 katlı binanın çöküşü gelecek olan şeyin ne kadar korkunç sonuçlar doğuracağını o kadar net ortaya koyuyor ki, insanlar olarak, devlet olarak, dehşetli bir ürküntü yaşamamak elde değil.

Üç katı kaçak, ama belli ki alttaki 5 kat da her an yıkılmaya hazır bir durumdaymış.

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Bir bakın İstanbul’a ne kadar kaçak yapı var, ne kadar eskilerin ifadesiyle mail-i inhidam (yıkılmaya hazır) yapı var.

“Bir depremde yüzde 70’i yıkılır İstanbul’un” deniyor.

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Allah korusun, Allah korusun, Allah korusun!

Ahmet Taşgetiren’in yazısı